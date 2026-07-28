Nach möglichem Business-Mord: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

München - Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 51 Jahre alten Geschäftspartner im Zuständigkeitsbereich der Polizei München ist nun ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden.

Bei dem zweiten Beschuldigten handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann. Er leistete bei der Verhaftung keinen Widerstand. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

"Aufgrund der intensiven und akribischen Ermittlungen kristallisierte sich in dieser Sache nun ein zweiter Tatverdächtiger heraus", hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag.

Es handle sich demnach dabei um einen 50-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und einem Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es weiter.

Bereits eine Woche zuvor, am 20. Juli, hatten die Beamten einen 37-Jährigen mit kasachischer Staatsangehörigkeit – ebenfalls aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen – festgenommen.

Das Opfer "war aufgrund einer Gewalteinwirkung zu Tode gekommen", teilte das Polizeipräsidium München mit.