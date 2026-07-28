Nach möglichem Business-Mord: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest
München - Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 51 Jahre alten Geschäftspartner im Zuständigkeitsbereich der Polizei München ist nun ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden.
"Aufgrund der intensiven und akribischen Ermittlungen kristallisierte sich in dieser Sache nun ein zweiter Tatverdächtiger heraus", hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag.
Es handle sich demnach dabei um einen 50-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und einem Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es weiter.
Bereits eine Woche zuvor, am 20. Juli, hatten die Beamten einen 37-Jährigen mit kasachischer Staatsangehörigkeit – ebenfalls aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen – festgenommen.
Das Opfer "war aufgrund einer Gewalteinwirkung zu Tode gekommen", teilte das Polizeipräsidium München mit.
Kommt auch der zweite Verdächtige in U-Haft?
Nachdem die Beamten ihre ursprünglichen Ermittlungen in der Vorwoche in einem gewerblichen Objekt in Freimann begonnen hatten, ergaben sich schnell Hinweise auf eine Gewalttat.
Entsprechend suchte man zeitnah nach dem vermissten Deutschen aus dem oberbayerischen Landkreis Starnberg. Hierbei war man auch im Bereich des Anzinger Forstes im Landkreis Ebersberg im Einsatz.
Der 37-jährige Verdächtige sitzt bereits in U-Haft, der zweite wird noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa