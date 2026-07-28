Eigene Ehefrau (†82) getötet: Senior auf der Flucht festgenommen – U-Haft

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Eine Seniorin stirbt an den Folgen einer Gewalttat. Ihr Ehemann wird festgenommen. Mit Details halten sich die Beamten noch zurück.

Von Marco Schimpfhauser

Heimenkirch – Im schwäbischen Landkreis Lindau am Bodensee ist eine 82 Jahre alte Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Ihr 83-jähriger Gatte wurde festgenommen.

Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Heimenkirch getötet haben. Er wurde in Tatortnähe festgenommen. (Symbolfoto)
Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Heimenkirch getötet haben. Er wurde in Tatortnähe festgenommen. (Symbolfoto)  © Uwe Anspach/dpa

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall nahe der Grenze zu Baden-Württemberg am frühen Sonntagabend in der 3500-Seelen-Gemeinde Heimenkirch.

Der mutmaßliche Täter sei vom Tatort geflohen, konnte allerdings nach kurzer Fahndung in der Nähe entdeckt werden.

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 83-Jährige dem Haftrichter vorgeführt", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Dieser habe schließlich Haftbefehl erlassen. Der Senior sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

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Die Beamten haben sich dazu entschieden, mit weiteren Details noch nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf einen Polizeisprecher mitteilte, wolle man zum Schutz der Familie keine konkreten Angaben zum Motiv und dem Tathergang machen.

Titelfoto: Uwe Anspach/dpa

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