Eigene Ehefrau (†82) getötet: Senior auf der Flucht festgenommen – U-Haft

Heimenkirch – Im schwäbischen Landkreis Lindau am Bodensee ist eine 82 Jahre alte Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Ihr 83-jähriger Gatte wurde festgenommen.

Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Heimenkirch getötet haben. Er wurde in Tatortnähe festgenommen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall nahe der Grenze zu Baden-Württemberg am frühen Sonntagabend in der 3500-Seelen-Gemeinde Heimenkirch.

Der mutmaßliche Täter sei vom Tatort geflohen, konnte allerdings nach kurzer Fahndung in der Nähe entdeckt werden.

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der 83-Jährige dem Haftrichter vorgeführt", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Dieser habe schließlich Haftbefehl erlassen. Der Senior sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Beamten haben sich dazu entschieden, mit weiteren Details noch nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.