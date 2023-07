Messer-Mord live auf Facebook übertragen

In San Mateo wurde eine Frau ermordet und Teile der Tat auf Facebook verbreitet. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

"Während das Motiv für die Messerstecherei noch untersucht wird, wissen wir, dass Mechikoff die letzten Momente im Leben des Opfers gnadenlos gefilmt und das Video auf Facebook veröffentlicht hat, bevor er aus der Gegend floh", berichtet die Polizei von San Mateo.

Ein User, der behauptete, auf Facebook Zeuge einer Messerstecherei geworden zu sein, rief die Polizei an, so CNN. Anhand des Profils gab der Zeuge den Namen und die Telefonnummer des Mannes an.

Die Beamten brauchten drei Stunden um das Opfer zu finden und mussten in dem Wohnkomplex, in dem die Frau vermutet wurde, von Tür zu Tür gehen.

Der Verdächtige war geflohen, konnte aber nach zwei Stunden in San Jose festgenommen werden. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen sich gekannt haben.

Die Frau wurde nur noch leblos angetroffen. Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun.