Dreifach-Mord von Weitefeld: Musste die Familie wegen eines unglücklichen Zufalls sterben?

Weitefeld - Waren die getöteten Familienmitglieder nur Zufallsopfer? Auch mehr als drei Wochen nach dem Dreifach-Mord von Weitefeld im Westerwald dauern die Ermittlungen an. Noch immer ist unklar, ob sich der mutmaßliche Täter und seine Opfer kannten.

Die Ermittler schließen derzeit keine Option aus. Auch nicht die Möglichkeit, dass der mutmaßliche Dreifach-Mörder selbst nicht mehr am Leben ist. Am Tatort seien Blutspuren gefunden worden, die nahelegen, dass Meisner verletzt sein könnte. Hinsichtlich der Menge an Blut sowie über die mögliche Schwere seiner Verletzungen machten die Behörden keine Angaben.

Neben einer erneuten Suchaktion am Dienstag laufen auch verdeckte Fahndungsmaßnahmen in großem Umfang weiter.