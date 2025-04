Suche nach mutmaßlichem Dreifachmörder geht weiter: Lebt Alexander M. überhaupt noch?

Auch ein Teich im Westerwald soll nach dem mutmaßlichen Dreifachmörder Alexander Meisner (61) abgesucht werden. © Montage: Kriminaldirektion Koblenz, Thomas Frey/dpa

Unter anderem sei eine Suche an und in einem Teich mit Tauchern geplant, so ein Polizeisprecher. Auch unwegsames Gelände solle abgesucht werden. Neben Tauchern kommen laut Sprecher auch Hunde zum Einsatz. Gleichwohl habe es keine konkreten Hinweise gegeben, die zur neuerlichen Suche geführt haben.

Lebt der mutmaßliche Mörder noch? Seit Anfang April fehlt von ihm jede Spur. Er soll ein Ehepaar und deren 16 Jahre alten Sohn in Weitefeld mit Schüssen und Stichen getötet haben.

Der 61-jährige Verdächtige stammt aus dem Nachbarort und ist wegen versuchten Totschlags vorbestraft.