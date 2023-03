Mia (†22) wurde vergewaltigt und verstümmelt - Gerichtsmediziner: "Ich habe so etwas noch nie erlebt"

Mia Skadhauge Stevn wurde im Februar 2022 ermordet. Sie wurde 22 Jahre alt. © Screenshot TikTok/miriamlackaa

Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft haben sich zu Inhalten aus den Untersuchungsdokumenten geäußert und bitten die Öffentlichkeit um Verständnis, dass es nicht möglich ist, weitere Informationen vor Prozessbeginn am 7. Juni zu veröffentlichen, geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Beschuldigt wird in dem Fall ein 37 Jahre alter Mann. Er soll die 22-Jährige vergewaltigt und getötet zu haben. Außerdem wird er wegen unanständigen Umgangs mit einer Leiche angeklagt, das gehe aus der Anklageschrift hervor, wie der dänische Fernsehsender TV 2 Nyheder berichtet.

Die Anklageschrift gibt erstmals Einblick in die Geschehnisse, die vom Verschwinden der jungen Frau am 6. Februar vergangenen Jahres bis zum Fund ihrer Leiche vier Tage später passierten.

Danach sei die Krankenpflegeschülerin nach einer Feier in den Morgenstunden in Aalborg unterwegs und offenbar betrunken gewesen, als ihr der beschuldigte Handwerker angeboten haben soll, sie in seinem Lieferwagen mitzunehmen.

Doch statt sie nach Hause zu bringen, sei er gegen ihren Willen in ein verlassenes Waldgebiet und anschließend zu seinem Haus Flauenskjold nördlich von Aalborg gefahren.