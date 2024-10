Milliardärs-Enkelin bei Morgenlauf entführt und getötet: Mann gesteht Taten!

Cleotha A. (40) hat die abscheulichen Taten gestanden und ist somit der Todesstrafe entgangen. © Department of Correction

Laut einem Bericht von WREG News Channel 3 hätte Richter Lee Coffee dem Angeklagten am gestrigen Montag (Ortszeit) mitgeteilt, dass er zu lebenslanger Haft ohne Bewährung zuzüglich weiterer Jahre verurteilt werden soll.

Seine Verteidiger hätten sich die Beweislage angesehen und entschieden, dass ein Geständnis die beste Option für Cleotha A. gewesen sei.

Der Staat hatte ursprünglich die Todesstrafe für ihn gefordert. Wie USA Today schrieb, sorgte das Schuldeingeständnis dafür, diese zu vermeiden.

Staatsanwalt Steve Mulroy soll vor Gericht eine Erklärung der Familie des Opfers vorgelesen haben, die sich an den Beschuldigten richtete: "Wir haben keine Ahnung, was Ihnen zugestoßen ist, um Sie in jemanden zu verwandeln, der so von dem Wunsch erfüllt ist, Menschen zu verletzen. Was auch immer es war, es entschuldigt oder erklärt nicht, was Sie getan haben. Sie haben unser Leben für immer verändert, und nichts wird mehr so sein wie vorher", hieß es darin.

Im April soll 2024 soll der 40-Jährige auch noch in einem anderen Fall verurteilt worden sein. Cleotha A. vergewaltigte im Jahr 2021 eine Frau und bekam dafür 80 Jahre Gefängnis. Die Strafen sollen nacheinander vollstreckt werden.