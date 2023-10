Mit zwei Kopfschüssen hingerichtet: Spitzel von Drogenkartell brutal getötet?

Offenbach am Main/Marbella - Zwei Schüsse in den Kopf, eine Plastiktüte - mit der er wohl zusätzlich stranguliert wurde - noch über den Kopf des leblosen Körpers gestülpt. So fanden spanische Ermittler die Leiche eines damals 33-Jährigen, dem seine Tätigkeit als sogenannter V-Mann wohl zum Verhängnis wurde.