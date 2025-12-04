Mord an achtjährigem Fabian: Polizei startet neue Suchaktion am Leichen-Fundort

Klein Upahl - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow untersucht die Polizei erneut die Umgebung des Fundortes.

Polizisten untersuchen am Donnerstag erneut das Gelände rund um den Fundort des getöteten Fabian (†8). (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Am Donnerstagmittag waren nach Aussage einer Polizeisprecherin 22 Beamte bei Klein Upahl südlich von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) im Einsatz.

Sie suchten eine Wiese ab und benutzten dabei auch Metalldetektoren. "Wir gucken hier nach tatrelevanten Gegenständen noch mal", sagte die Sprecherin. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

"Alles, was nicht auf die Wiese gehört, gucken wir uns jetzt hier ganz genau an", so die Polizeisprecherin weiter. Es handle sich um einen Bereich, der noch abgesucht werden musste. "Der stand quasi auch noch auf der Liste."

Die Kräfte seien etwa seit 10.30 Uhr im Einsatz, darunter Beamte der Kripo Rostock, der Bereitschaftspolizei und einer technischen Einheit. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis in den Nachmittag andauern.