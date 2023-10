Mord an Marie Sophie (†14): Tatverdächtiger schweigt - überführt ihn ein Handy?

Bad Emstal/Kassel - Es herrscht weiterhin eine beklemmende Atmosphäre im 5500-Seelen-Örtchen Bad Emstal in Nordhessen. Der Mord an der 14-jährigen Marie Sophie wirft weiterhin viele Fragen auf. Auf diese will der mutmaßliche Tatverdächtige aber zur Zeit noch keine Antwort liefern.