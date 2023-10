Mord im Paradies: Fall um vermisste 18-Jährige nach knapp zwei Jahrzehnten aufgeklärt

Der 36-jährige Niederländer Joran van der Sloot gestand am Mittwoch den Mord an Natalee Holloway vor einem Gericht im US-Bundesstaat Alabama.

Die Ermittler kamen dem 36-Jährigen trotzdem noch auf die Schliche und konnten seine Auslieferung von Peru an die USA erwirken. Denn van der Sloot hatte noch mehr Dreck am Stecken. In der Anden-Republik wurde er zuvor wegen Mordes an einer jungen Peruanerin zu 28 Jahren Haft verurteilt.

Wegen versuchter Erpressung kamen in den USA weitere 20 Jahre hinter Gittern dazu. Im Rahmen einer Abmachung mit der Staatsanwaltschaft gestand er zudem den Mord an der 18-Jährigen auf der Karibikinsel.