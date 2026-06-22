Mordfall Fabian (†8): Beste Freundin der Angeklagten hat schlimmen Verdacht

Rostock - Heike M. (52) war die Nachbarin und beste Freundin der Angeklagten im Mordfall Fabian (†8) . Die 52-Jährige hat einen schlimmen Verdacht.

Die Angeklagte im Mordfall Fabian (†8) schweigt bislang zu den Vorwürfen. © A7120 Bernd Wüstneck/dpa

Rund dreieinhalb Stunden sagte M. am Donnerstag vor dem Rostocker Landgericht aus. Sie berichtete unter anderem, dass sie von der Angeklagten benutzt und manipuliert worden sei.

Die Güstrowerin war die Nachbarin der 30-Jährigen, der vorgeworfen wird, den Sohn ihres Ex-Partners ermordet zu haben.

Sie hätten in der Zeit vor Fabians Verschwinden über die Kinder gesprochen, aber auch über die Probleme mit Fabians Vater. "Wir waren füreinander da", sagte die dreifache Mutter gegenüber der Bild.

Bis zum 14. Oktober, dem Tag, an dem Fabians Leiche gefunden wurde. "Ich habe geschlafen. Mein Telefon bimmelte. Dann hat Gina zu mir gesagt: 'Wir haben ihn gefunden. Er ist tot.' Das war, als wenn dich einer erschlägt", so M. Die Ruhe, mit der die Angeklagte gesprochen habe, habe ihr "die Füße weggehauen".

Bevor die 30-Jährige ihre beste Freundin anrief, hatte sie bereits einen Freund und einen befreundeten Jäger an den Tatort geführt.

M. vermutet, dass sie auch noch zum Fundort musste, weil die anderen nicht die Polizei verständigt hätten. "Ich war ihr Notnagel, die letzte Station."