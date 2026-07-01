Mordfall Fabian (†8): Jetzt rückt das Umfeld der Angeklagten in den Fokus

Rostock - Zum 16. Verhandlungstag im Mordprozess im Fall des getöteten achtjährigen Fabian sind am heutigen Mittwoch ab 9.30 Uhr vor dem Landgericht Rostock acht Zeugen geladen.

Die Angeklagte (30) muss sich vor dem Landgericht Rostock wegen Mordes verantworten. © Danny Gohlke/dpa

Darunter ist auch die Tierärztin der 30-jährigen Angeklagten, die mehrere Pferde besitzt. Zeugen sind zudem vier Bekannte sowie ein Ex-Arbeitgeber der Angeklagten.

Auch der Arbeitgeber von Fabians Vater soll aussagen. Der Vater war vier Jahre mit der Angeklagten liiert und ist nach einer vorübergehenden Trennung nach eigenen Worten wieder mit ihr zusammen.

Über den Vater kannte die Angeklagten auch Fabian gut, der oft bei ihr war.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, das Kind am 10. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt zu haben.