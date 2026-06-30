Eigenen Bruder (†21) umgebracht? 18-Jähriger nach Großfahndung festgenommen

Kassel - Nach dem gewaltsamen Tod eines 21 Jahre alten Mannes in Kassel ist dessen drei Jahre jüngerer Bruder in einer Kleingartenanlage festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, steht er unter dringendem Tatverdacht, den 21-Jährigen getötet zu haben. Vor seiner Festnahme soll er zudem zwei weitere Männer verletzt haben.

Der 18-jährige dringend Tatverdächtige konnte am Dienstagmorgen festgenommen werden. © Montage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Nordhessen

Die Leiche des 21-Jährigen war in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung im Kasseler Stadtteil Waldau entdeckt worden. Angehörige hatten ihn zuvor als vermisst gemeldet.

Eine Obduktion bestätigte, dass der Mann durch stumpfe Gewalt mit einem noch unbekannten Tatwerkzeug getötet wurde. Frühzeitig war dessen Bruder ins Visier der Ermittler geraten. Seither hatte die Polizei nach dem 18-Jährigen gesucht.

In der Nacht auf Dienstag schoss der 18-Jährige laut Polizei in der Kleingartenanlage, die sich ebenfalls im Stadtteil Waldau befindet, auf einen 19-Jährigen. Der junge Mann konnte demnach flüchten.

Seine Verletzungen seien nicht schwer, hieß es. Er habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen können. Die anschließende Großfahndung mit Spezialkräften und einem Polizeihubschrauber führte schließlich zur Festnahme des Verdächtigen.

Nach der Festnahme des 18-Jährigen wurde den Angaben zufolge in einer anderen Gartenlaube ein weiterer Mann mit Verletzungen aufgefunden, die ihm offenbar ebenfalls von dem Tatverdächtigen zugefügt worden waren. Ob es sich um Schussverletzungen handelt, wird derzeit geprüft. Lebensgefahr soll für den Mann nach bisherigen Informationen der Polizei nicht bestehen.