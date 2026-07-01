Schüsse in Jugendeinrichtung: Patentante stellt Tatverdächtigen als "hilflosen Vater" dar

Stade - Eine extra eingerichtete Mordkommission übernimmt die Ermittlungen zum Tatgeschehen mit sechs Todesopfern in Stade. Ausgewertet werden vor allem Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem sollen weiter Details zum Sorgerechtsstreit aufgetaucht sein.

Auch am Dienstag waren Spezialisten am Tatort, einem Gebäude einer Jugendeinrichtung, mit der Spurensicherung beschäftigt. © Jörn Hüneke/dpa

Die Polizei bittet Zeugen weiter um Fotos und Videos, die etwas zur Aufklärung der tödlichen Schüsse in der Jugendhilfeeinrichtung am Montag beitragen können. Unterdessen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Am Steuer des Fluchtwagens soll die mutmaßliche Patentante seines drei Monaten alten Kindes gesessen haben. Diese soll laut BILD drei Tage vor der Tat ein 20-seitiges Dokument an mehrere Medien verschickt haben - so auch an die "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

In dem Schreiben soll es vor allem um den Sorgerechtsstreit gehen, den der mutmaßliche Täter und seine Frau mit den Behörden in der Region Hannover geführt haben sollen.

In dem Dokument soll die mutmaßliche Patentante den Tatverdächtigen als hilflosen Vater darstellen. Es soll eine Aufklärung über die Sicht der Dinge der Familie sein. Verifiziert seien die Aussagen der Dame allerdings nicht, die Darstellung auch nur einseitig.