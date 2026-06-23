Mordfall Fabian (†8): Polizisten sollen wichtige Details liefern

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Der Prozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian wird am Dienstag ab 9.30 Uhr mit der Anhörung mehrerer Polizisten fortgesetzt.

Von Helmut Reuter

Rostock - Der Prozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian wird am heutigen Dienstag ab 9.30 Uhr mit der Anhörung mehrerer Polizisten fortgesetzt.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2025 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben.
Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2025 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben.  © A7120 Bernd Wüstneck/dpa

Dabei geht es unter anderem um das Auffinden von Fabians Leiche, die am 14. Oktober 2025 an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt wurde. 

Zudem sind Beamte als Zeugen geladen, die mit der 30-jährigen Angeklagten sprachen, die damals selbst die Polizei zum Fundort brachte. Zeugen sagten aus, dass sie bereits am Abend des 13. Oktobers am Fundort gewesen sei.

Der Polizei erklärte sie, sie habe den Leichnam des Kindes am Tag darauf zufällig beim Spazierengehen mit dem Hund entdeckt. 

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Laut Anklage wurde Fabian bereits am 10. Oktober getötet.

Fabian (†8) verschwand am 10. Oktober 2025, seine Leiche wurde vier Tage später an einem Tümpel bei Klein Upahl gefunden.
Fabian (†8) verschwand am 10. Oktober 2025, seine Leiche wurde vier Tage später an einem Tümpel bei Klein Upahl gefunden.  © Polizeipräsidium Rostock

Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-Jährigen vor, das Kind an dem Tag mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt zu haben. Die Frau schweigt bislang zu den Vorwürfen, will sich aber nach Angaben ihrer Verteidiger Anfang August äußern.

Titelfoto: Fotomontage: A7120 Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock

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