Mordfall Fabian (†8): Zeugen sahen Auto der Angeklagten
Von Helmut Reuter
Rostock - Im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian haben Zeugen ausgesagt, das Auto der Angeklagten am Tattag auf einem Feldweg in der Nähe des späteren Fundortes des Leichnams gesehen zu haben.
Der Pick-up sei am 10. Oktober in Klein Upahl aus einem Weg gekommen. Er habe das Auto sofort erkannt, sagte ein 18-Jähriger, der damals als Landwirt mit Kollegen Steine vom Acker sammelte und Mittagspause machte.
Sein Kollege, der ebenfalls als Zeuge vernommen wurde, sagte aber, dass er die Fahrerin in dem Auto nicht habe sehen können.
Das Auto fuhr nach Angaben beider Zeugen in Richtung Upahl und kam aus der Richtung, die zu dem Tümpel führte, an dem Fabians Leiche am 14. Oktober 2025 gefunden wurde.
Vorausgegangen war eine viertägige Suche nach dem Jungen, der laut Anklage am 10. Oktober mit sechs Messerstichen getötet wurde.
Vater soll laut Zeugin Fabians (†8) Mutter verdächtigt haben
Der Vater des im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian hat nach Angaben einer Zeugin stets die Unschuld der 30-jährigen Angeklagten beteuert.
Er versorge auch heute deren Pferde. Sie sehe ihn täglich auf der Koppel, sagte die 50-jährige Zeugin, die ihr Haus direkt gegenüber der Koppel hat.
Die Angeklagte und Fabians Vater (35) waren jahrelang liiert und sind es heute wieder. Die Zeugin berichtete, dass er in der Beziehung "wie ein Knecht" nur zum Arbeiten da gewesen sei.
Ihr gegenüber habe die Angeklagte auch offen über ihre psychische Erkrankung gesprochen, wobei sie Borderline und Persönlichkeitsstörung genannt habe.
Der Vater habe ihr gegenüber auch einmal Andeutungen gemacht, dass er den Verdacht habe, Fabians Mutter und eine Freundin hätten etwas mit der Sache zu tun, sagte die Zeugin weiter. Fabians Mutter nimmt persönlich als Nebenklägerin an dem Prozess teil. Es war der sechste Verhandlungstag des Prozesses.
Die 30-jährige des Mordes angeklagte Frau sitzt seit November 2025 in U-Haft und schweigt bislang zu den Vorwürfen.
Erstmeldung um 12.52 Uhr, aktualisiert um 16.15 Uhr.
Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa, Polizeipräsidium Rostock