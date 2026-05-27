27.05.2026 16:15 Mordfall Fabian (†8): Zeugen sahen Auto der Angeklagten

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow schweigt die Angeklagte weiter. Indizien spielen eine zentrale Rolle.

Von Helmut Reuter Rostock - Im Mordprozess um den im Oktober 2025 getöteten achtjährigen Fabian haben Zeugen ausgesagt, das Auto der Angeklagten am Tattag auf einem Feldweg in der Nähe des späteren Fundortes des Leichnams gesehen zu haben.

Anwalt Andreas Ohm (v.l.), die Angeklagte (30) und Anwalt Thomas Löcker am sechsten Verhandlungstag. © Bernd Wüstneck/dpa Der Pick-up sei am 10. Oktober in Klein Upahl aus einem Weg gekommen. Er habe das Auto sofort erkannt, sagte ein 18-Jähriger, der damals als Landwirt mit Kollegen Steine vom Acker sammelte und Mittagspause machte. Sein Kollege, der ebenfalls als Zeuge vernommen wurde, sagte aber, dass er die Fahrerin in dem Auto nicht habe sehen können. Das Auto fuhr nach Angaben beider Zeugen in Richtung Upahl und kam aus der Richtung, die zu dem Tümpel führte, an dem Fabians Leiche am 14. Oktober 2025 gefunden wurde. Mord War es Mord? Sohn von Mango-Gründer festgenommen Vorausgegangen war eine viertägige Suche nach dem Jungen, der laut Anklage am 10. Oktober mit sechs Messerstichen getötet wurde.

Vater soll laut Zeugin Fabians (†8) Mutter verdächtigt haben