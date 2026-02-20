Mordverdacht nach Kneipenzoff: Polizei nimmt 21-jährigen Fußball-Hooligan fest

München/Aachen - Wegen eines tödlichen Angriffs in der Münchner Innenstadt ist ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Aachen festgenommen worden.

Knapp drei Wochen nach der brutalen Attacke in München konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter im Raum Aachen festnehmen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Der beschuldigte Deutsche stehe unter Mordverdacht, weil er einen 45-Jährigen Ende Januar nach einem Kneipenbesuch zusammengeschlagen haben soll, teilte das Polizeipräsidium München am Freitag mit.

Das Opfer starb fünf Tage nach dem Angriff im Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben hatten der mutmaßliche Angreifer und sein Opfer den Abend im Januar mit jeweils einem Begleiter in einer Kneipe nahe dem Sendlinger Tor verbracht. Sie sollen einander vorher nicht gekannt haben.

Auf dem Heimweg in Richtung Karlsplatz habe der in München wohnhafte 45-Jährige den Jüngeren in den Arm genommen. Der 21-jährige Deutsche habe dann unvermittelt Faustschläge gegen den Kopf des Mannes ausgeteilt.

In der Folge sei der Getroffene bewusstlos geworden und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen. Der Angreifer habe die Flucht ergriffen.