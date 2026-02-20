Mann mit Kopfschüssen im Frankfurter Hauptbahnhof getötet: War es Blutrache?

Die tödlichen Schüsse auf einen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof im August 2024 werden seit Freitag vor Gericht verhandelt: War eine Blutrache der Hintergrund?

Von Isabell Scheuplein

Frankfurt am Main - Mit gezielten Schüssen in den Hinterkopf soll ein Mann laut Anklage vor rund eineinhalb Jahren einen 27-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen haben. Zum Prozessauftakt am Freitag hat die Staatsanwaltschaft nun ihre Vorwürfe gegen die von ihr angeklagten acht Männer vor dem Landgericht verlesen.

Nach den tödlichen Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof im August 2024 setzten umfangreiche Ermittlungen ein. © Andreas Arnold/dpa Hintergrund der Tat sei eine schon länger andauernde Familienfehde in der Türkei gewesen: Mittels Blutrache habe der gewaltsame Tod eines Familienmitglieds gesühnt werden sollen. Insgesamt sitzen acht Männer im Alter zwischen 22 und 56 Jahren auf der Anklagebank. Sie haben teils die deutsche und teils die türkische Staatsangehörigkeit. Sieben von ihnen wirft die Staatsanwaltschaft heimtückischen Mord vor, einem Mann Verabredung zu einem Verbrechen. Das Opfer entstammt der anderen mutmaßlich an der Fehde beteiligten Familie.

Staatsanwaltschaft: Mörder warteten auf Opfer am Frankfurter Hauptbahnhof