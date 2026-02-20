Obdachloser stirbt nach Prügel-Attacke: Verdächtiger in Haft, wichtige Zeugen gesucht
Hanau - Ein Obdachloser (†58) wurde in Hanau mit Schlägen und Tritten ins Koma geprügelt, später starb der Mann in einer Klinik an seinen Verletzungen. Am Donnerstag nahm die Kriminalpolizei einen 50-jährigen Mann als dringend tatverdächtig fest!
Die Ermittler trafen den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung an. Noch am selben Tag wurde der 50-Jährige einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den Verdächtigen an, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag gemeinsam mitteilten.
Demnach wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen auch Beweise sichergestellt, darunter mehrere Mobiltelefone. Diese würden nun ausgewertet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dauern an.
Die Bluttat, die dem 50-Jährigen zugeschrieben wird, ereignete sich bereits am späten Abend des 4. Mais 2025 in der Nürnberger Straße in Hanau.
Der 58-jährige Obdachlose hielt sich auf dem Parkplatz einer Apotheke auf. Aus noch unbekannter Ursache wurde er angegriffen.
Der Täter soll "mehrfach und vehement" auf den wohnsitzlosen Mann eingeschlagen und das Opfer auch getreten haben, wie die Polizei im Mai mitteilte.
Tödliche Attacke in Hanau: Polizei sucht drei wichtige Zeugen
Der schwer verletzte Obdachlose lag danach für mehrere Wochen im Koma. Im August 2025 starb der Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst Anfang Februar berichteten.
Am Freitag wiesen die Ermittler zudem darauf hin, dass nach wie vor drei wichtige Zeugen im Zusammenhang mit der tödlichen Attacke in Hanau gesucht werden.
Dabei handele es sich um "eine Person auf einem E-Scooter" sowie "zwei offenbar arabisch sprechende Männer". Die drei Personen seien am 4. Mai 2025 gegen 23.15 Uhr in der Nähe des Tatorts in der Nürnberger Straße unterwegs gewesen.
Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181100123 mit der Polizei in Hanau in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Alexander Wittke/dpa