Obdachloser stirbt nach Prügel-Attacke: Verdächtiger in Haft, wichtige Zeugen gesucht

Hanau - Ein Obdachloser (†58) wurde in Hanau mit Schlägen und Tritten ins Koma geprügelt, später starb der Mann in einer Klinik an seinen Verletzungen. Am Donnerstag nahm die Kriminalpolizei einen 50-jährigen Mann als dringend tatverdächtig fest!

Am Donnerstag rückten Polizisten aus und nahmen den Verdächtigen fest. Die Ermittlungen zu der tödlichen Attacke in Hanau dauern an. (Symbolbild) © Alexander Wittke/dpa

Die Ermittler trafen den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung an. Noch am selben Tag wurde der 50-Jährige einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den Verdächtigen an, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitag gemeinsam mitteilten.

Demnach wurden bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen auch Beweise sichergestellt, darunter mehrere Mobiltelefone. Diese würden nun ausgewertet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dauern an.

Die Bluttat, die dem 50-Jährigen zugeschrieben wird, ereignete sich bereits am späten Abend des 4. Mais 2025 in der Nürnberger Straße in Hanau.

Der 58-jährige Obdachlose hielt sich auf dem Parkplatz einer Apotheke auf. Aus noch unbekannter Ursache wurde er angegriffen.

Der Täter soll "mehrfach und vehement" auf den wohnsitzlosen Mann eingeschlagen und das Opfer auch getreten haben, wie die Polizei im Mai mitteilte.