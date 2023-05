Mutter und zwei Kinder tot aufgefunden: Polizei nimmt Vater fest, Obduktion dauert an

Polizisten finden in einer Wohnung die Leichen einer Frau und ihrer beiden Töchter. Der Vater der Kinder wird festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Herten – Polizisten haben eine Mutter und ihre beiden Kinder tot in ihrer Wohnung in Herten gefunden. Nach dem Fund der drei Leichen in der Ruhrgebietsstadt sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Mittwoch noch viele Fragen offen.

In Herten hat die Polizei die Leichen einer Frau und von zwei Kindern gefunden. © Marc Gruber/7aktuell.de/dpa Die Leichen der 37-Jährigen und der beiden fünf und acht Jahre alten Mädchen würden seit dem Vormittag obduziert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum sagte. Die Untersuchung dauerte am Nachmittag zunächst an. Zu den weiteren Umständen des Todes der drei Menschen könne er noch keine Angaben machen, sagte der Sprecher weiter. Wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mitteilten, war der 35 Jahre alte Lebensgefährte und Vater während des Einsatzes am Dienstagabend nicht in der Wohnung. Mord Teenager-Mutter tötet ihr Neugeborenes und wirft es in den Müll: Weitere Details erschüttern Polizisten nahmen ihn "nach intensiven Suchmaßnahmen" am frühen Morgen in Marl fest. Es werde geprüft, ob er für die Tat verantwortlich ist. Eine Mordkommission ermittelt.

Schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten Haus der Familie