Nach Festnahme im Fall Fabian (†8): Mordverdächtige in Untersuchungshaft

Rostock/Güstrow - Die Mordverdächtige im Fall Fabian (†8) ist in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigte im Fall Fabian (†8) wurde in U-Haft überstellt. © Stefan Tretropp

Die Beschuldigte habe keine Angaben zur Sache gemacht und komme nun in eine Justizvollzugsanstalt, sagte Staatsanwalt Harald Nowack, nachdem der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Rostock ihr den bereits erlassenen Haftbefehl verkündet hatte.

Die Frau soll den achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet haben. Das Kind war am 10. Oktober verschwunden. Vier Tage später wurde sein Leichnam gefunden.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Grundschüler bereits am 10. Oktober getötet und dann an dem späteren Auffindeort in Klein Upahl abgelegt wurde.