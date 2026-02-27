Mann tot aufgefunden: Sohn wegen Mordverdachts in U-Haft

Wistedt - Am Mittwochabend wurde in Wistedt (Niedersachsen) ein 87-Jähriger tot in seinem Haus gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und nahm seinen Sohn (60) wegen Mordverdacht fest. Ein Haftrichter hat schließlich Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann wurde im Kellerbereich seines Hauses tot aufgefunden. © JOTO

Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Haus des 87-Jährigen gerufen, wie die Beamten mitteilten.

Im Kellerreich des Einfamilienhauses in der Bremer Straße hatten Angehörige den Mann tot aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

"Nach ersten Erkenntnissen war der Mann durch äußere Gewalteinwirkung getötet worden", heißt es in der Mitteilung.

Die Ermittler sicherten den Tatort und leiteten umgehend Ermittlungen ein. Dabei geriet der 60-jährige Sohn unter Tatverdacht. Er wurde noch in der Nacht zu Donnerstag in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.