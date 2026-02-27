Jugendliche töten 18-Jährigen mit 100 Messerstichen: So lange müssen die Täter hinter Gitter

Hamburg - Zwei Jugendliche haben im April 2025 einen 18-Jährigen erstochen . Die Leiche fanden Spaziergänger im Hamburger Stadtpark. Jetzt wurde ein Urteil verkündet.

Im April 2025 wurde ein 18-Jähriger im Hamburger Stadtpark tot aufgefunden. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Insgesamt zwei Verdächtige mussten sich wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes vor der Großen Jugendkammer verantworten. Beide waren zum Tatzeitpunkt ebenfalls 18 Jahre alt.

Am Freitag wurde verkündet: Einer der beiden Angeklagten wurde wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Der andere Angeklagte wurde ebenfalls wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 12 Jahren verurteilt. Aktuell sei das Urteil allerdings noch nicht rechtskräftig, teilte das Landgericht mit.

Am 16. April 2025 sollen die mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen erst in den Stadtpark bestellt haben. Dort sollen sie ihn gezielt mit Alkohol abgefüllt und anschließend mit zahlreichen Messerstichen getötet haben.

Insgesamt erlitt der 18-Jährige 100 Stichverletzungen an Kopf, Hals und im Bereich des Unterkörpers. Aufgrund des Alkohols sei der 18-Jährige beeinträchtigt gewesen und habe nicht mit einem tödlichen Angriff gerechnet.

Passanten hatten die Leiche am Gründonnerstag 2025 in einem Gebüsch nahe dem Planschbecken im Park entdeckt und die Polizei alarmiert.