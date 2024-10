Nach Festnahme von Killer-Witwe: Polizei stellt weiteren Verdächtigen auf Usedom!

Im Bereich des Ostseebades Koserow ist nach dem Mord an Peter B. (†76) ein 75-jähriger Deutscher festgenommen worden. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, steht ein 75-jähriger Deutscher im Verdacht, Beihilfe zum Tötungsdelikt geleistet zu haben.

Der Mann ist am Mittwoch im Ostseebad Koserow aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen worden.

Er kam noch am selben Tag in Greifswald vor den Ermittlungsrichter. Dieser schickte den Beschuldigten sogleich in U-Haft.

Der Senior ist nicht vorbestraft und hat zum Tatvorwurf keine Angaben gemacht.