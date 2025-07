Nackte Leiche mit gespreizten Beinen: "Um zu zeigen, das ist ein Dreckstück"

V.l.n.r.: Nicole S. (†8), Alexandra S. (†20) und Christina B. (†10) wurden ermordet. © Bildmontage: Polizei

Im Oktober 1988 verlässt Alexandra S. (†20) gegen 2.30 Uhr die Disco "Azzurro", soll von ihrem Freund abgeholt werden, läuft ihm entgegen. Wenige Minuten später kommt er am Treffpunkt an. Von der Modeverkäuferin fehlt jede Spur. Am nächsten Morgen wird sie erdrosselt gefunden - komplett entkleidet und sitzend angebunden an einem Baum.

"Das besonders Auffällige war das Zurschaustellen dieser nackten Leiche: sitzende Stellung, die Beine offen und angebunden mit ihrem Pullover am Baumstamm", sagt der frühere Leiter der Wiener Kripo, Ernst Geiger, in einer neuen Folge der ZDF-Reihe "Wahre Verbrechen".

Die forensische Psychiaterin Dr. Sigrun Roßmanith, die mit schweren Sexualstraftätern arbeitet, weiß: "Manche Täter verstümmeln jemanden, nehmen Trophäen mit oder man legt sie obszön und demütigend ab, um zu zeigen, das ist ein Dreckstück. Das ist Rache, Wut, irgendeine Kränkung, aber nicht unbedingt vom Opfer, sondern aus irgendeiner vorangegangenen Beziehung."

An der Leiche findet sich damals Sperma. Allerdings ist eine DNA-Analyse Ende der 80er-Jahre noch nicht möglich. Immerhin die Blutgruppe kann aber bestimmt werden. Dabei geschieht allerdings ein fataler Fehler.