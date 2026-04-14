Nach Leichenfund in Karlsruhe: Obdachloser wurde getötet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mitten in Karlsruhe wird die Leiche eines obdachlosen Mannes entdeckt - ein Verbrechen war die Ursache, das ist nun klar. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Von Martin Oversohl

Karlsruhe - Nach dem Fund einer Leiche in einem leer stehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gab es erste Vermutungen, nun steht fest: Der leblos in einem leer stehenden Haus gefundene Obdachlose ist getötet worden.

In einem leer stehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof wurde der tote Mann (†42) gefunden.
In einem leer stehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof wurde der tote Mann (†42) gefunden.  © Robin Wille/dpa

Das habe die Obduktion ergeben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Sie veröffentlichten allerdings keine Details dazu, wie der Mann ums Leben kam. Das sei Täterwissen, sagte der zuständige Staatsanwalt.

Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet. 

Versuchter Mord? Mann mehrere Meter in die Tiefe gestoßen und schwer verletzt
Mord Versuchter Mord? Mann mehrere Meter in die Tiefe gestoßen und schwer verletzt

Der 42-Jährige sei der Obdachlosenszene zuzuordnen, hieß es weiter. Ein Zeuge hatte den Toten am vergangenen Freitagmorgen in dem leerstehenden Gebäude entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei untersuchte am Freitag den Fundort des Toten.
Die Polizei untersuchte am Freitag den Fundort des Toten.  © Robin Wille/dpa

Die Polizei bittet noch immer um erkenntnisreiche Informationen aus der Bevölkerung.

Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen Mittwoch, dem 8. April und den Morgenstunden des 10. April verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Tel. 0721 666 5555 zu melden.

Titelfoto: Robin Wille/dpa

Mehr zum Thema Mord: