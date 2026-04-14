Nach Leichenfund in Karlsruhe: Obdachloser wurde getötet

Karlsruhe - Nach dem Fund einer Leiche in einem leer stehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof gab es erste Vermutungen, nun steht fest: Der leblos in einem leer stehenden Haus gefundene Obdachlose ist getötet worden.

In einem leer stehenden Gebäude nahe dem Karlsruher Hauptbahnhof wurde der tote Mann (†42) gefunden. © Robin Wille/dpa

Das habe die Obduktion ergeben, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Sie veröffentlichten allerdings keine Details dazu, wie der Mann ums Leben kam. Das sei Täterwissen, sagte der zuständige Staatsanwalt.

Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben eine 28-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Der 42-Jährige sei der Obdachlosenszene zuzuordnen, hieß es weiter. Ein Zeuge hatte den Toten am vergangenen Freitagmorgen in dem leerstehenden Gebäude entdeckt und die Polizei alarmiert.