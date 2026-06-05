"Top Gun: Maverick"-Star James Handy (†81) tot: Schwiegersohn festgenommen

Tarzana (Kalifornien/USA) - Schock in Hollywood: Der US -amerikanische Schauspieler James Handy, welcher vor allem durch die Klassiker "Top Gun: Maverick" und "Jumanji" bekannt wurde, ist im Alter von 81 Jahren ums Leben gekommen. Ins Visier der Polizei geriet dabei der Lebensgefährte seiner Tochter.

Die Schauspieler Ed O'Neill (80, v.l.), James Handy (†81) und Matthew Laurance (76) standen 1986 gemeinsam für den Film "Popeye Doyle" vor der Kamera. (Archivfoto) © IMAGO / Everett Collection

Wie die New York Post vor wenigen Stunden bekannt gab, seien Einsatzkräfte am Mittwochmorgen (Ortszeit) zu einem Wohnhaus im kalifornischen Stadtteil Tarzana gerufen worden. Auslöser des Ganzen sei der Notruf eines Mannes gewesen, welcher behauptete, einen Menschen ermordet zu haben.

Am Ort des Geschehens angekommen, entdeckte das "Los Angeles Police Department" den Schauspieler schwer verletzt vor einem Haus. Wie aus Polizeiberichten hervorging, wies der 81-Jährige bei seinem Fund mehrere Stichwunden an der Brust auf.

Der Hollywood-Star wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht - doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die zuständigen Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Mit dem Ableben des bekannten Schauspielers stellte sich zugleich der mutmaßliche Täter.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um Michael Gledhill (44), den Partner seiner Tochter, handeln. Wie das Newsportal erklärte, habe der 44-Jährige gemeinsam mit seiner Mutter in dem Haus gewohnt, in dem sich der tragische Vorfall ereignete.