Nach Mord an 19-Jähriger: Polizei hatte Verdächtigen schon 2020 im Visier

Bramsche - Gegen den mutmaßlichen Mörder einer 19-Jährigen aus Bramsche (Niedersachsen) ist in der Vergangenheit wegen Stalkings ermittelt worden. Das Verfahren wegen Nachstellung sei 2020 nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer. Der heute 20 Jahre alte Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft.