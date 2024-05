Nach tödlichem Familienstreit: Ermittler nehmen 34-Jährigen fest

Die Ermittler und Ermittlerinnen durchsuchten am Montag mehrere Objekte. © Polizei

In einer Mitteilung am Montag hieß es dazu, der 34-Jährige sei widerstandslos festgenommen worden, nachdem die Beamten am Vormittag insgesamt vier Objekte in Buchholz und Winsen durchsucht hätten. Gegen den Mann wurde bereits ein Haftbefehl erlassen.

"Nur durch das besondere Engagement unserer erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittler aus der Mordkommission und der aktiven Unterstützung durch die Staatsanwaltschaft Stade ist es uns gelungen, binnen einer so kurzen Zeit von sechs Wochen einen Tatverdächtigen für den Mord zu ermitteln und festzunehmen", sagte Jan Kruzer, von der Stader Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten hätten zeitweise rund um die Uhr gearbeitet, um den Fall so schnell wie möglich aufklären zu können. "Wir hoffen, dass durch unsere professionelle Arbeit das Sicherheitsgefühl in Stade wieder deutlich gestärkt werden konnte."