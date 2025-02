Nach Mord in Niedersachsen: Mutmaßliche Mörderin in Spanien gefasst!

Zehn Tage war sie auf der Flucht, bevor sie am gestrigen Montag in der spanischen Region Andalusien von einer Polizeistreife im Rahmen einer Personenüberprüfung gefasst werden konnte.

Nach der Tat war die mutmaßliche Mörderin zuletzt am 24. Januar am Ortsrand von Dramfeld gesehen worden. Danach fehlte jede Spur von der Frau.

Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilte, wurde die 22-jährige Shirin M. nach dem Erlass eines europäischen Haftbefehls in Spanien von der dortigen Polizei festgenommen.

Weitere Details zur Festnahme liegen derzeit noch nicht vor. Die Festgenommene sitzt aktuell in Spanien in Haft. Sie soll auf Antrag des Amtsgerichtes Göttingen aufgrund des Europäischen Haftbefehls zeitnah an die deutschen Ermittlungsbehörden ausgeliefert werden.