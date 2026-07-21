Nach Tod von Stade-Schütze im Gefängnis: CDU fordert Aufklärung

Stade - Nach dem Tod des Mannes , der in Stade sechs Menschen erschossen haben soll, fordert die Opposition im niedersächsischen Landtag Aufklärung. Der 45-Jährige starb in der Untersuchungshaft.

Carina Hermann (41, CDU), Parlamentarische Geschäftsführerin, fordert Aufklärung von der Justizministerin. (Archivbild) © Shireen Broszies/dpa

"Die Justizministerin muss jetzt lückenlos darlegen, wann welche Hinweise auf eine mögliche Selbstgefährdung vorlagen, wie diese bewertet wurden, welche Schutzmaßnahmen angeordnet waren und ob sie tatsächlich eingehalten wurden", teilte Carina Hermann (41) mit, die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion.

Der 45-Jährige soll Ende Juni in einer Mutter-Kind-Einrichtung sechs Menschen getötet haben. Ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Bremervörde fand den Verdächtigen laut niedersächsischem Justizministerium am Dienstagmorgen tot in seiner Zelle.

Die Ermittler gehen von Suizid aus, es gebe keinen Hinweis auf ein Verbrechen.