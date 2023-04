Nach tödlichen Schüssen in Asperg: Drei weitere Verdächtige in U-Haft

In der Nacht zu Karfreitag ist ein 18-Jähriger bei Schüssen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Eine weitere Person (18) erlitt schwere Verletzungen. © Simon Adomat/visualmediadesign/dpa

Spezialeinheiten hätten am Montag zwei 17-Jährige sowie einen 27 Jahre alten türkischen Staatsbürger festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Die Verdächtigen seien am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, sie befänden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Ihnen werde Totschlag sowie versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten die Behörden mit.

Bereits am Samstag war ein 20-jähriger Serbe festgenommen worden.

Ursache für die Tat ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ein Streit. Man gehe davon aus, dass ein "lokaler Konflikt untereinander" zu der Tat geführt haben könnte.

"Zu den Hintergründen des Konfliktes dauern die Ermittlungen noch an", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Stuttgart.