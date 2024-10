Nach tödlicher Messerstecherei in Burg: Ermittler nehmen Tatverdächtige fest!

Burg - Ende September ist in Burg ( Landkreis Jerichower Land ) ein Mann auf offener Straße getötet worden. Nun konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Die zwei Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Am 28. September wurde ein 45 Jahre alter Syrer auf dem Südring in Burg mit lebensbedrohlichen Stichwunden aufgefunden. Wenig später erlag das Opfer seinen schweren Verletzungen.

Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Mehr als eine Woche später gibt es nun endlich einen Ermittlungserfolg: Es konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.



Die Beschuldigten seien im Alter von 25 und 26 Jahren und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Polizei am Montagnachmittag.

Einer der beiden Verdächtigen soll auf das Opfer mit einem Stichwerkzeug eingewirkt und es so schwer verletzt haben, dass dieses später verstarb. Der zweite Tatverdächtige soll an der Tat beteiligt gewesen sein.