13.02.2024 09:11 Nach Tötung von 23-Jähriger in Salzgitter: Vom Tatverdächtigen weiter keine Spur

Nachdem am Sonntag eine Frau in Salzgitter tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, fehlt vom Mörder jede Spur. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich zurück.

Von Robert Lilge

Salzgitter - Nach der Tötung einer 23 Jahre alten Frau in Salzgitter (Niedersachsen) läuft die Fahndung nach dem Mörder auf Hochtouren. Nach der Tötung einer 23 Jahre alten Frau in Salzgitter sucht die Polizei akribisch nach dem möglichen Mörder. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa Noch immer fehlt von einem Tatverdächtigen jede Spur, heißt es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft konnte derweil noch nicht sagen, ob es eine Öffentlichkeitsfahndung oder einen Zeugenaufruf geben werde. Der mutmaßliche Mörder sei noch auf der Flucht. Mord Brachten sie ihre Mutter um? Söhne (13 & 16) nach Leichenfund in Kofferraum festgenommen Am vergangenen Sonntag wurde die 23-Jährige leblos in ihrer Wohnung im Stadtteil Thiede entdeckt. Sofort gingen erste Ermittlungen in Richtung Mord. Anschließend wurde eine Obduktion angeordnet. Wann das Ergebnis vorliegen wird, ist unklar. Bisher hält sich die Polizei und Staatsanwaltschaft mit Details zum Mordfall zurück. Dies geschehe aus ermittlungstaktischen Gründen, hieß es.

Titelfoto: Lars Penning/dpa