Nach Tötungsdelikt vor Supermarkt: 5000 Euro für Hinweise
Eckernförde - In Eckernförde (Schleswig-Holstein) wurde am späten Mittwochabend ein Jugendlicher getötet. Nun setzt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise aus.
Der junge Mann sei vor einem Supermarkt in der Straße Sauersgang verletzt worden, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.
In einer Mitteilung der Beamten heißt es, dass die Ermittler am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gerufen wurden. Anschließend habe sich laut Zeugen ein Auto vom Tatort entfernt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie Blutflecken fest, die beteiligten Personen waren aber schon weg.
Wenig später trafen Polizisten in der Straße Schiefkoppel auf einen schwer verletzten Jugendlichen. Sie leisteten Erste Hilfe und reanimierten ihn, für den jungen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus.
Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatbeteiligten und dem Auto verlief erfolglos.
Polizei sucht nach Zeugen, Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus
Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen übernommen.
Hintergründe und Umstände der Tat seien noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung.
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen könnten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen leisten, teilte die Polizei mit.
Deswegen ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet. Darüber können Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden. Vor allem um Videos vom Tatgeschehen, bittet die Polizei, diese könnten auch anonym übermittelt werden.
Weiterhin können Zeugen sich auch unter der Rufnummer 0431 1603333 bei Kriminalpolizei Kiel melden.
Die Kieler Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung von Tatbeteiligten führen.
Erstmeldung: 12. März, 8 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13. März 10.13 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger