Nach Tötungsdelikt vor Supermarkt: 5000 Euro für Hinweise

Eckernförde - In Eckernförde ( Schleswig-Holstein ) wurde am späten Mittwochabend ein Jugendlicher getötet . Nun setzt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise aus.

Die Spurensicherung sicherte über Stunden Beweise. © Florian Sprenger

Der junge Mann sei vor einem Supermarkt in der Straße Sauersgang verletzt worden, bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

In einer Mitteilung der Beamten heißt es, dass die Ermittler am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gerufen wurden. Anschließend habe sich laut Zeugen ein Auto vom Tatort entfernt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie Blutflecken fest, die beteiligten Personen waren aber schon weg.

Wenig später trafen Polizisten in der Straße Schiefkoppel auf einen schwer verletzten Jugendlichen. Sie leisteten Erste Hilfe und reanimierten ihn, für den jungen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatbeteiligten und dem Auto verlief erfolglos.