27.12.2024 15:57 Nach Weihnachts-Mord an eigenen Kindern: Mutter in JVA, Polizisten in psychologischer Behandlung

Der schreckliche Filizid an Weihnachten in Rosenheim hat für Bestürzung gesorgt. Die Mutter gilt inzwischen als "dringend tatverdächtig" und sitzt in einer JVA.

Von Marco Schimpfhauser

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner