Leiche von vermisstem Mädchen (†15) in Kinderzimmer entdeckt: Ermittler enthüllen Details zur Todesursache

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag wurde eine vermisste 15-Jährige in Hamburg tot aufgefunden . Jetzt teilten Ermittler weitere Erkenntnisse zur Todesursache mit.

Die 15-Jährigen wurde in diesem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld tot aufgefunden. © Citynewstv

Bisher war bekannt, dass der Körper der Verstorbenen Spuren massiver Gewalteinwirkung aufwies. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Nach weiteren Untersuchungen machte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24 nun Angaben zur Todesursache.

So sei die Jugendliche nach bisherigen Ermittlungen an Verbluten, insbesondere in Verbindung mit einem Schädel-Hirn-Trauma, verstorben, erklärte eine Pressesprecherin.

Ein Haftrichter hatte am Montagvormittag einen Haftbefehl gegen die 43 Jahre alte Mutter des Mädchens erlassen. "Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen", so die Staatsanwaltschaft weiter.