Notruf nach Streit in Wohnung: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Calbe (Saale) - Die Polizei in Calbe (Saale) im Salzlandkreis ermittelt derzeit wegen versuchter Tötung . Was bisher bekannt ist.

Weil sie eine andere Frau angegriffen und verletzt hatte, wurde eine 44-Jährige von der Polizei festgenommen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, sei es am Samstagmittag in der Saalestadt zwischen zwei Frauen zu einem Streit gekommen. Der Auslöser dafür ist bislang unbekannt.

Ein Zeuge habe den Notruf gewählt, nachdem er die 41- und die 44-Jährige beobachtet habe. Die Ältere soll während der Auseinandersetzung in einer Wohnung Gewalt angewandt haben. Dabei habe die 41-Jährige diverse Verletzungen erlitten, hieß es.

Ihr gelang die Flucht aus der Wohnung. Anschließend konnte sie einen Zeugen um Hilfe bitten. Sofort alarmierte Polizeikräfte rückten aus und konnten die 44-Jährige noch am Tatort aufgreifen sowie vorläufig festnehmen.

Gleichzeitig wurde die 41-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.