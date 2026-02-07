Obdachloser mit Schlägen und Tritten getötet: Polizei sucht wichtige Zeugen

Hanau - Ein Angriff gegen einen obdachlosen Mann endete tödlich: Der 58-Jährige starb in einer Klinik! Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts . Dabei suchen die Beamten mindestens drei Menschen, die wichtige Zeugen sein könnten.

Nach dem Angriff in der Nürnberger Straße am Abend des 4. Mai wurde der schwer verletzte Mann in eine Klinik gebracht - er starb in dem Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Die Attacke gegen den wohnsitzlosen Mann ereignete sich bereits am späten Abend des 4. Mai in der Nürnberger Straße in Hanau, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Hanauer Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten.

Im Mai hieß es, dass der Parkplatz einer Apotheke zum Tatort wurde: Der Täter soll "mehrfach und vehement" auf den Obdachlosen eingeschlagen und den Mann auch getreten haben.

Danach lag der 58-Jährige "für mehrere Wochen im Koma, ehe bereits Mitte August 2025 sein Tod eintrat", wie ein Sprecher am Samstag erklärte. Die Ermittler gingen davon aus, dass "die schweren Verletzungen, die ihm durch den Täter zugefügt wurden, todesursächlich gewesen sein dürften".

Trotz intensiver Nachforschungen sei der Täter bislang nicht identifiziert worden: "Seine Spur verlor sich im Bereich der Straßenkreuzung Nürnberger Straße/Gärtnerstraße", hieß es weiter.