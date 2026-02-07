Obdachloser mit Schlägen und Tritten getötet: Polizei sucht wichtige Zeugen
Hanau - Ein Angriff gegen einen obdachlosen Mann endete tödlich: Der 58-Jährige starb in einer Klinik! Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Dabei suchen die Beamten mindestens drei Menschen, die wichtige Zeugen sein könnten.
Die Attacke gegen den wohnsitzlosen Mann ereignete sich bereits am späten Abend des 4. Mai in der Nürnberger Straße in Hanau, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Hanauer Staatsanwaltschaft am Samstag gemeinsam mitteilten.
Im Mai hieß es, dass der Parkplatz einer Apotheke zum Tatort wurde: Der Täter soll "mehrfach und vehement" auf den Obdachlosen eingeschlagen und den Mann auch getreten haben.
Danach lag der 58-Jährige "für mehrere Wochen im Koma, ehe bereits Mitte August 2025 sein Tod eintrat", wie ein Sprecher am Samstag erklärte. Die Ermittler gingen davon aus, dass "die schweren Verletzungen, die ihm durch den Täter zugefügt wurden, todesursächlich gewesen sein dürften".
Trotz intensiver Nachforschungen sei der Täter bislang nicht identifiziert worden: "Seine Spur verlor sich im Bereich der Straßenkreuzung Nürnberger Straße/Gärtnerstraße", hieß es weiter.
Tödliche Attacke gegen wohnsitzlosen Mann in Hanau
Diese Beschreibung liegt zu dem Mann vor:
- etwa 1,70 Meter groß
- von athletisch-muskulöser Statur
- blaue Jacke
- Bluejeans.
Im Mai wurde zudem mitgeteilt, dass der Angreifer eine Glatze gehabt habe.
Die Ermittler hoffen weiter auf Hinweise von Zeugen. Insbesondere suchen die Beamten nach "mindestens drei Personen, die zum Tatzeitpunkt vor Ort unterwegs waren und wichtige Zeugen sein könnten". Es handele sich dabei um zwei vermutlich arabisch sprechende Männer sowie um eine Person auf einem E-Scooter.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181100123 entgegen. Ebenso können Zeugen auch mittels E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Fahndern aufnehmen.
Die Ermittlungen zu der tödlichen Attacke gegen den Obdachlosen in Hanau dauern an.
