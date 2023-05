Verlobte durch Messerstiche ermordet: Angeklagter gesteht die Tat

Der Angeklagte (44, l) hat die Tat gestanden, kann sich aber nicht mehr an alles erinnern. © Bernd Wüstneck/dpa

Der Mann, der den Beamten die Tür öffnete, behauptete, allein in der Wohnung zu sein. Seine Lebensgefährtin sei auf Arbeit und er könne die Beamten nicht ohne ihre Zustimmung hereinlassen - sie würde ihn sonst umbringen. Seit Montag sitzt der 44-jährige Deutsche als Angeklagter wegen Totschlags im Landgericht Schwerin.

Der Mann soll seine Verlobte nach einem gemeinsamen Weihnachtsmarkt-Besuch in Rostock am 11. Dezember vorigen Jahres in der Schweriner Wohnung mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem vorangegangenen Streit aus.

Gleich nach der Verlesung der Anklageschrift ließ der Angeklagte über seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er die Tötung einräumte. Ihm tue die Tat leid und er würde sie gerne ungeschehen machen. Er würde sich gerne entschuldigen, vor allem auch bei den Kindern der Frau. Von einem Streit vor der Tat erwähnte er in seiner Erklärung nichts.

Er sei sehr betrunken gewesen, berichtete der Angeklagte dort weiter. Beide hätten schon vor der Fahrt nach Rostock Alkohol getrunken, dann er in Rostock noch mehrere Glühweine mit Schuss. Er sei allein mit dem Zug nach Schwerin nach Hause gefahren, die Verlobte sei auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich verschwunden gewesen.