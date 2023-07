Gewaltverbrechen wahrscheinlich: Polizei findet Leiche in Wohnung

Merseburg - Die Polizei hat am späten Samstagabend in Merseburg die Leiche eines Mannes gefunden – offenbar wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun zu den Hintergründen des Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Einer Mitteilung der Behörde vom Sonntagmittag zufolge hatten die Beamten den leblosen Körper gegen 22.20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenfelser Straße entdeckt.

Die Vermutung liege nahe, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 52-jährigen Bewohner handelt, aber: "Eine eindeutige Identifizierung steht noch aus", so ein Polizeisprecher weiter.

Im Vorfeld sei die Meldung eingegangen, dass der mutmaßlich Verstorbene seit dem Vortag nicht mehr erreichbar gewesen sei.

Aufgrund der Art seiner Verletzungen sowie der Auffindesituation müsse davon ausgegangen werden, dass dem Mann derartige Gewalt zugefügt worden ist, dass er starb.