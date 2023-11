Polizei wird zu Schießerei gerufen: Vor Ort machen die Beamten einen grausigen Fund

Kentucky (USA) - In der beschaulichen Kleinstadt Shepherdsville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. Die Polizei eilte zum Ort des Geschehens und machte einen grausigen Fund.

Die 32-jährige Tiffani Lucas wird wahrscheinlich sehr lange Zeit im Knast verbringen müssen. © Bullitt County Detention Center

Die Beamten des Bullitt County Sheriff's Office trafen kurz nach elf Uhr am Tatort ein und fanden zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren mit Schussverletzungen in einem Haus.

Beide Kids seien in einem kritischen Zustand in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Die Ärzte konnten ihnen aber nicht mehr helfen, sie starben an ihren Verletzungen.

Ihre Mutter, die 32-jährige Tiffani Lucas, wird für die schreckliche Tat verantwortlich gemacht. Sie soll ihren eigenen Nachwuchs erschossen haben. Zum Tatmotiv konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

"Die Untersuchung befindet sich in einem frühen Stadium", schrieb Bullitt County Sheriff Walt Sholar in einer Mitteilung.