Polizistin soll aus Gier sechs Menschen hingerichtet haben! "Einige Opfer waren geistig behindert"

Polokwane (Südafrika) - Wegen ihrer Verbrechen hält eine ganze Nation den Atem an: Die südafrikanische Polizistin Rachel Kutumela (43) soll in den vergangenen fünf Jahren insgesamt sechs Menschen umgebracht haben, um sich an den Lebensversicherungen ihrer Opfer zu bereichern. Dabei nahm sie auch auf die Schwächsten der Gesellschaft keine Rücksicht …

Rachel Kutumela (43, r.) soll sechs Menschen auf dem Gewissen haben. © Montage: X/LivePretoria

Kutumela erschien am heutigen Freitag mit dem Gesicht hinter Maske und Kapuze versteckt vor dem Haftrichter im 300 Kilometer nordöstlich von Johannesburg gelegenen Polokwane.

Wie das lokale Medium Polokwane Observer berichtet, war die Polizistin am Donnerstag nach langen Ermittlungen in der Stadt Senwabarwana - in der sie auch als Sargent wichtiger Teil der Polizeibehörde war - verhaftet worden. Sie wird in elf Fällen des Versicherungsbetrugs, wegen sechsfachem Mordes und in zwei Fällen der Behinderung der Justiz angeklagt.

Wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt, soll die 43-Jährige durch Lebens- und Sterbegeldversicherungen, die sie im Namen ihrer sechs Opfer abgeschlossen hatte, mindestens zehn Millionen Rand - was mehr als einer halben Million Euro entspricht - eingestrichen haben!

"Ihre Opfer waren ihr bekannt und stammten aus mittellosen und benachteiligten Verhältnissen", erklärte die Polizei. "Einige waren körperlich oder geistig behindert." Laut Staatsanwaltschaft soll sie den ersten Mord bereits 2019 begangen haben.