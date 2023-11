Ermittler über Anblick entsetzt: Prostituierte (†31) über Wochen brutal misshandelt und zu Tode gequält

Koblenz - Wegen des gemeinschaftlichen grausamen Mordes an einer 31 Jahre alten Prostituierten ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen eine 40-jährige Frau und einen 47 Jahre alten Mann.

Das Opfer wurde noch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die 31-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Sowohl Opfer als auch die mutmaßlichen Täter sind bulgarische Staatsbürger. Die Tatverdächtigen befinden sich laut dem Oberstaatsanwalt in Untersuchungshaft in einer JVA in Rheinland-Pfalz.

Die Tat geschah bereits in der vergangenen Woche, aus ermittlungstaktischen Gründen wurde die Öffentlichkeit aber erst am heutigen Donnerstag informiert.

Laut der Staatsanwaltschaft war um 1.25 Uhr am frühen Morgen des 22. Novembers bei der Rettungswache in Koblenz ein Notruf eingegangen. In einer Wohnung befände sich eine Frau, die dringend Hilfe benötige.

Die Rettungskräfte fanden dann in der besagten Wohnung die 31-Jährige vor. Sie war bewusstlos und hatte bereits einen Herzstillstand erlitten. Nach der Erstversorgung wurde die Frau noch in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht, allerdings kam für sie jede Hilfe zu spät.