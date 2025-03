Prozess-Auftakt: Mann erwürgt Frau und versteckt Leiche wochenlang in ihrer Wohnung

Vor dem Landgericht Frankfurt begann am Dienstag der Prozess gegen einen 66-Jährigen: Er soll eine Frau erwürgt und die Leiche über Wochen aufgebahrt haben.

Von Sabine Maurer

Frankfurt am Main - Über ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Frankfurter Wohnung hat am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.

Vor dem Landgericht Frankfurt begann der Prozess gegen einen 66-jährigen Angeklagten: Es geht um den gewaltsamen Tod einer Frau. (Symbolbild) © Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa Dem 66-Jährigen werde Totschlag vorgeworfen, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage vor der Schwurgerichtskammer. Der Deutsche soll die Frau erwürgt und sie über zwei Monate lang in ihrer Wohnung aufgebahrt haben, bis Polizisten die verwesende Leiche fanden. Ein mögliches Motiv für die Tat nannte die Anklage nicht. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der in Schmitten im Hochtaunuskreis lebende Angeklagte die Frau im Herbst 2022 kennengelernt. Am 2. Februar 2024 waren sie gemeinsam in ihrer Frankfurter Wohnung, sie sollen kurz vor der Tat noch gemeinsam Rätsel gelöst haben. Dann soll der Mann sie im Wohnzimmer zu Tode gewürgt haben. Mord Trio legt Mann zum Sterben auf Gleise: Verurteilung wegen Mordes? Der Anklage zufolge erfand er in den folgenden Wochen unter anderem gegenüber der Tochter der Getöteten "eine Vielzahl von Legenden", um deren Tod zu vertuschen. Dazu nutzte er auch das Handy der Frau.

Polizisten fanden die Leiche unter Wolldecken begraben