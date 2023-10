04.10.2023 17:28 Rätsel um tote Frau in Wohnung: Hat sie ein Minderjähriger ermordet?

Mord in Frankfurt am Main? Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass ein Jugendlicher bezichtigt wird, eine junge Frau ermordet zu haben.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Großes Rätsel nach dem Fund einer Frauenleiche in der hessischen Mainmetropole Frankfurt. Nach der Entdeckung eines leblosen Körpers in einer Wohnung stellt sich für die Polizei die Frage nach dem Täter - bei ihm könnte es sich um einen Minderjährigen handeln. Der Polizei gelang noch am Tag des Leichenfundes die Festnahme eines Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Infolge eines Zeugenhinweises hatte die Polizei sich am heutigen Mittwoch Zutritt zu einer Wohnung in der Elisabethenstraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen verschafft. Dort fanden die Ermittler tatsächlich die Leiche einer Frau, bei der es sich um eine 28-Jährige gehandelt haben soll. Umgehend wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schnell Früchte trugen. So konnte noch am Morgen ein erst 17 Jahre alter Teenager im Stadtteil Bonames dingfest gemacht werden, der derzeit unter dringendem Tatverdacht steht, die 28-Jährige ermordet zu haben. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Frankfurter Kriminalpolizei. Mord "Es war Mord!" Flüchtiger Tatverdächtiger nach Raser-Unfall geschnappt In welcher Beziehung mutmaßlicher Täter und das Opfer standen oder wie genau die junge Frau ums Leben kam, dazu wurden seitens der Ordnungshüter noch keine Angaben gemacht. Die weiteren laufen derzeit auf Hochtouren, während der 17-Jährige bereits am morgigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden soll.

