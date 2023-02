Rätselhafte Umstände: Schwedischer Vize-Polizeichef tot aufgefunden

Norrköping - Der Chef der Regionalpolizei Stockholm und Vize-Landespolizeichef Mats Löfving wurde am gestrigen Mittwochabend tot in seinem Haus in Norrköping aufgefunden. Am selben Tag wurden vorläufige Ergebnisse einer internen Untersuchung gegen den 61-jährigen ehemaligen Polizeichef Schwedens veröffentlicht.