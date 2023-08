Rapper-Krieg? Leiche von aufstrebendem Musiker im Fass angespült

Los Angeles (USA) - Vor acht Tagen machte ein nichtsahnender Rettungsschwimmer einen grausigen Fund: Am Malibu Lagoon State Beach öffnete er ein schwarzes Fass und entdeckte darin eine nackte Leiche! Mittlerweile ist bekannt, wer der Tote in dem Fass ist. War ein Streit unter Rappern schuld am Tod des jungen Mannes?

Das Fass wurde am Malibu Lagoon State Beach angespült. © Robyn Beck / AFP

Wie die Los Angeles Times berichtete, handelt es sich bei dem Verstorbenen um Javonnta Murphy (†32) - in der Musik-Szene von L.A. auch als Sirtanky bekannt. Die Mordkommission des Los Angeles County ermittelt derzeit noch in dem Fall.

Bereits am 30. Juli war das Fass von einem Kajak-Fahrer entdeckt und an Land gebracht worden. Über Nacht wurde das schwarze Gefäß jedoch wieder in die Lagune getrieben, bis es am Folgetag von besagtem Rettungsschwimmer erneut herausgezogen und geöffnet wurde.

Wenig später identifizierten Gerichtsmediziner schließlich den Verstorbenen. Leutnant Hugo Reynaga von der Mordkommission erklärte, dass es zwar noch nicht klar sei, wie lange Murphy bereits tot ist, der Körper aber noch keine Anzeichen der Verwesung gehabt habe.

"Er war ein guter Junge, ein guter Mensch. Er hat keine Bandenkriminalität betrieben. Was mit ihm passiert ist, verstehe ich einfach nicht", sagte Patrick Nelson (46), der mit Murphys Mutter zusammen war und sich als eine Art Stiefvater von ihm betrachtete.

"Es ist traurig, wie das Leben verläuft", sagte Nelson. "Was auch immer mit ihm passiert ist, wer auch immer es getan hat, ich wünschte, sie hätten es anders lösen können - anders als auf diese Weise."