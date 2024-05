Mutter tötet ihre kleinen Töchter (3, 5): Was sie dann tut, ist noch verstörender

Wola Szczucińska (Polen) - In Polen ist offenbar eine unfassbare Familientragödie passiert. In der Woiwodschaft Kleinpolen wurden die verbrannten Leichen von zwei Kindern entdeckt. Die Details in diesem Fall sind erschütternd.

In Polen wurde eine Frau festgenommen, die ihre beiden kleinen Töchter umgebracht haben soll. (Symbolbild) © 123rf.com/megaflopp

Am Sonntag ließ das Gericht in Tarnów eine 40-Jährige festnehmen. Der Beschuldigten wurde vorgeworfen, ihre beiden Töchter (3 und 5 Jahre) getötet zu haben.

Zuvor habe die Mutter der Frau eine beunruhigende Nachricht von ihrer Tochter erhalten und rief sofort die Polizei.



Denn in der SMS hatte sie gestanden, was sie mit ihren eigenen Kindern gemacht hatte, berichtet das Portal Polsat News.

Die Leichen der Mädchen wurden am Freitagmorgen auf einem Grundstück im Dorf Wola Szczucińska gefunden.



Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler tötete Monika B. ihre Kinder am vergangenen Donnerstag gegen 22 Uhr im Haus der Familie. Anschließend zündete sie draußen ein Lagerfeuer an und verbrannte darin ihre Töchter.

Es sei bereits bekannt gewesen, dass die 40-Jährige psychische Probleme hat und deswegen in ärztlicher Behandlung war. Derzeit befinde sie sich in der psychiatrischen Abteilung des örtlichen Krankenhauses, sagte ein Sprecher der Bezirksstaatsanwaltschaft in Tarnów. Den Behörden hätten keine Informationen über Probleme in der Familie gehabt.

Der Vater der beiden toten Mädchen soll sich derzeit im Ausland aufhalten.